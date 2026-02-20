A Prefeitura de Franca confirmou nessa quinta-feira, 19, que o município já contabiliza 219 casos de dengue nos primeiros 50 dias em 2026. Apesar do aumento nas notificações, não há registro de mortes decorrentes da doença neste ano.

Somente em janeiro foram confirmados 136 casos. Nos primeiros 19 dias de fevereiro, já são mais 83 confirmações.

Em 2025, Franca registrou 6.048 casos da doença e quatro óbitos causados por complicações da dengue. A média de confirmações diárias caiu de 16,5 no ano passado para 4,4 no início de 2026.