A Prefeitura de Franca confirmou nessa quinta-feira, 19, que o município já contabiliza 219 casos de dengue nos primeiros 50 dias em 2026. Apesar do aumento nas notificações, não há registro de mortes decorrentes da doença neste ano.
Somente em janeiro foram confirmados 136 casos. Nos primeiros 19 dias de fevereiro, já são mais 83 confirmações.
Em 2025, Franca registrou 6.048 casos da doença e quatro óbitos causados por complicações da dengue. A média de confirmações diárias caiu de 16,5 no ano passado para 4,4 no início de 2026.
O cenário atual, marcado por altas temperaturas e chuvas frequentes, favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Ações de combate
As ações de prevenção e combate à dengue vêm sendo realizadas desde novembro, com intensificação de visitas domiciliares e orientações à população.
O município também promove arrastões de limpeza e oferece o serviço de recolha agendada de materiais inservíveis pelo telefone (16) 3711-9440. A colaboração da população é considerada fundamental para conter o avanço da doença.
Atenção redobrada no verão
Para evitar criadouros do mosquito, a orientação é:
- Eliminar recipientes que possam acumular água, como latas, garrafas e pneus;
- Manter caixas-d’água e cisternas sempre bem vedadas;
- Limpar calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado e geladeira;
- Colocar areia nos pratos de plantas;
- Manter lixeiras bem fechadas;
- Evitar o acúmulo de entulho em quintais e terrenos.
Fique atento aos sintomas
Os principais sintomas da dengue incluem febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, manchas vermelhas na pele e cansaço extremo.
Em casos mais graves, podem ocorrer dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos e queda de pressão. Ao apresentar sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação.
