Três postos de combustíveis em Franca, que foram fechados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, seguem com suas bombas lacradas. Os três estabelecimentos estão impedidos de funcionar por questão de vencimento do prazo de inscrição estadual, na área administrativa.

Os postos que seguem sem poder operar na cidade são: um na avenida Chico Júlio, na região da Estação, na avenida Hélio Palermo, na região central, e na Avenida Brasil, esquina com a avenida Alagoas, próximo à caixa d’água.

Os dois primeiros estabelecimentos são da rede RodOil. Estes estabelecimentos já estão mais de 60 dias que estão interditados. A fiscalização ocorreu no dia 11 de dezembro de 2025. Cerca de 35 funcionários foram dispensados, somando as duas unidades dessa rede, e apenas uma funcionária permaneceu em cada posto.