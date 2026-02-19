Três postos de combustíveis em Franca, que foram fechados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, seguem com suas bombas lacradas. Os três estabelecimentos estão impedidos de funcionar por questão de vencimento do prazo de inscrição estadual, na área administrativa.
Os postos que seguem sem poder operar na cidade são: um na avenida Chico Júlio, na região da Estação, na avenida Hélio Palermo, na região central, e na Avenida Brasil, esquina com a avenida Alagoas, próximo à caixa d’água.
Os dois primeiros estabelecimentos são da rede RodOil. Estes estabelecimentos já estão mais de 60 dias que estão interditados. A fiscalização ocorreu no dia 11 de dezembro de 2025. Cerca de 35 funcionários foram dispensados, somando as duas unidades dessa rede, e apenas uma funcionária permaneceu em cada posto.
O terceiro estabelecimento, Posto Cedro, na Avenida Brasil, teve suas bombas lacradas dia 27 de janeiro. Neste caso, o prédio está cercado por um gradil, funcionando apenas um lava-jato anexo. Mas segundo apurado, cerca de 10 funcionários foram demitidos ou realocados para outros estabelecimentos da mesma rede.
Uma funcionária que trabalha há cerca de dois anos em uma das unidades da rede RodOil, em Franca, disse à reportagem nesta quinta-feira, 19, que não tem muitas informações sobre a possível reabertura do estabelecimento, confirmando a demissão dos funcionários. “É esperar para ver como fica essa situação. Eu ainda estou trabalhando aqui, mas um dia de cada vez. Os funcionários foram demitidos”, disse a frentista, cujo nome será preservado.
Procurado, o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo) disse que os postos da rede RodOil foram alvos ano passado de uma operação da Polícia Federal Carbono Oculto, relacionado a não recolhimento de impostos. Já o fechamento do Posto Cedro envolveu um desacordo contratual que resultou ao cancelamento de inscrição estadual da empresa.
Os postos são notados em Franca por oferecerem os combustíveis com valores mais barato ao consumidor em relação aos praticados na maioria dos estabelecimentos da cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.