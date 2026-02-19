A Polícia Civil de Igarapava realiza, na manhã desta quinta-feira, 19, uma operação de combate ao tráfico de drogas no município.

Equipes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão, com apoio de um cão farejador. Segundo as informações apuradas pela reportagem, um dos alvos é um traficante procurado pela Justiça, suspeito de atuar na venda de entorpecentes na cidade e de integrar uma organização criminosa.

A Polícia Civil segue em diligências para tentar localizar o suspeito. A identidade dele não foi divulgada.