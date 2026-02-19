Está sendo velado em Franca na manhã desta quinta-feira, 19, o corpo de Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos, que morreu após um acidente de moto na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia.

O velório começou às 6h desta quinta e acontece no velório São Vicente, sala 2. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, 17. Segundo informações apuradas no local, Benedito seguia pela avenida, no sentido Parque Moema, conduzindo uma Yamaha Fazer azul, quando um fio que estava solto na via se enroscou na motocicleta. Ele perdeu o controle da direção e caiu próximo ao canteiro central.