LUTO

Corpo de Benedito, vítima de acidente de moto, é velado em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Polícia preservando o local do acidente, que matou Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos
Polícia preservando o local do acidente, que matou Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos

Está sendo velado em Franca na manhã desta quinta-feira, 19, o corpo de Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos, que morreu após um acidente de moto na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia.

O velório começou às 6h desta quinta e acontece no velório São Vicente, sala 2. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, 17. Segundo informações apuradas no local, Benedito seguia pela avenida, no sentido Parque Moema, conduzindo uma Yamaha Fazer azul, quando um fio que estava solto na via se enroscou na motocicleta. Ele perdeu o controle da direção e caiu próximo ao canteiro central.

O impacto foi violento. Benedito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Leia a matéria:
Benedito Neto, de 49 anos, é a vítima do acidente com fios soltos

