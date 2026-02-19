Patrocínio Paulista recebe nesta sexta-feira, 20, a primeira edição da Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo no interior do estado. A iniciativa vai oferecer cerca de 300 vagas de emprego, além de serviços gratuitos de orientação profissional, acesso a crédito e apoio ao empreendedorismo, abertos à população de toda a região. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanha o evento, ao lado da primeira-dama Cristiane Freitas.
A programação contará com estandes do programa Trampolim, voltado ao cadastramento e encaminhamento para processos seletivos; do Banco do Povo Paulista, com oferta de microcrédito; do programa Empreendedor Artesão, direcionado à formalização e ao fortalecimento da produção artesanal; além do Sebrae, que prestará orientação técnica para quem deseja iniciar ou expandir um negócio.
Também estão previstos atendimentos do Procon-SP e da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, ampliando o acesso da população a serviços de orientação e cidadania.
Caminho da Capacitação
Integrada à Feira de Empregos, a formatura do 15º ciclo do Caminho da Capacitação será realizada às 15h, no Centro de Recreação e Lazer Marumbé.
O programa é uma ação organizada pelo Fundo Social de São Paulo, com apoio da deputada estadual Delegada Graciela (PL) na região de Franca. Em Patrocínio Paulista, foi ofertado o curso de gastronomia. Já em Franca, os cursos disponibilizados foram de panificação e açougue.
Durante a formatura, os alunos recebem certificados nas áreas de gastronomia, criação de jogos e aplicativos digitais, corte e costura, ajudante de confecção, modelagem industrial, panificação, fabricação de pizzas, açougue, maquiagem, design de sobrancelhas, manicure e pedicure, barbearia, manutenção de motos, banho e tosa.
Com alunos da região de Franca, o Caminho da Capacitação já formou mais de 9,3 mil profissionais. Em 2025, o programa percorreu 154 municípios das regiões de Campinas, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e da Região Metropolitana de São Paulo. Em 2026, a iniciativa passou por 31 municípios da Grande São Paulo.
