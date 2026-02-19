Patrocínio Paulista recebe nesta sexta-feira, 20, a primeira edição da Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo no interior do estado. A iniciativa vai oferecer cerca de 300 vagas de emprego, além de serviços gratuitos de orientação profissional, acesso a crédito e apoio ao empreendedorismo, abertos à população de toda a região. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanha o evento, ao lado da primeira-dama Cristiane Freitas.

A programação contará com estandes do programa Trampolim, voltado ao cadastramento e encaminhamento para processos seletivos; do Banco do Povo Paulista, com oferta de microcrédito; do programa Empreendedor Artesão, direcionado à formalização e ao fortalecimento da produção artesanal; além do Sebrae, que prestará orientação técnica para quem deseja iniciar ou expandir um negócio.

Também estão previstos atendimentos do Procon-SP e da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, ampliando o acesso da população a serviços de orientação e cidadania.

Caminho da Capacitação