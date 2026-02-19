19 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREJUÍZO

Homem tem carro furtado enquanto recebia atendimento na UPA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Corsa cor verde escuro, de placas CLN113, furtado na UPA do Anita
Corsa cor verde escuro, de placas CLN113, furtado na UPA do Anita

Na madrugada desta quinta-feira, 19, um carro foi roubado em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca. O veículo, um Corsa cor verde escuro, de placas CLN113, pertence a um trabalhador autônomo que atua como pespontador e depende do carro para realizar seus serviços e sustentar a família.

O proprietário do veículo estava sendo atendido na UPA no momento do furto. Em suas redes sociais, a vítima relatou o desespero, destacando a importância do carro na rotina diária, especialmente para levar e buscar serviços, além de cuidar dos dois filhos pequenos.

“Tenho duas crianças que dependem de mim, do meu trabalho e sem carro não consigo trabalhar, quem puder ajudar eu agradeço de coração.“

A polícia foi acionada e investigações estão em andamento. A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro do carro seja comunicada imediatamente às autoridades, através do 190 ou 193, ou diretamente com o proprietário, pelo (16) 98859-0509.