Na madrugada desta quinta-feira, 19, um carro foi roubado em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca. O veículo, um Corsa cor verde escuro, de placas CLN113, pertence a um trabalhador autônomo que atua como pespontador e depende do carro para realizar seus serviços e sustentar a família.

O proprietário do veículo estava sendo atendido na UPA no momento do furto. Em suas redes sociais, a vítima relatou o desespero, destacando a importância do carro na rotina diária, especialmente para levar e buscar serviços, além de cuidar dos dois filhos pequenos.

“Tenho duas crianças que dependem de mim, do meu trabalho e sem carro não consigo trabalhar, quem puder ajudar eu agradeço de coração.“