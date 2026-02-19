Um grave acidente deixou um motociclista com fratura exposta na perna direita na tarde de quarta-feira, 18, na avenida Elisa Verzola Gozoen, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a colisão envolveu um carro modelo Prisma e uma motocicleta. O motociclista seguia pela avenida, que é via preferencial, quando foi atingido pelo veículo que avançou a sinalização de parada obrigatória na rua Francisca Hanux Elias.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.

Versão da motorista