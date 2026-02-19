Um grave acidente deixou um motociclista com fratura exposta na perna direita na tarde de quarta-feira, 18, na avenida Elisa Verzola Gozoen, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a colisão envolveu um carro modelo Prisma e uma motocicleta. O motociclista seguia pela avenida, que é via preferencial, quando foi atingido pelo veículo que avançou a sinalização de parada obrigatória na rua Francisca Hanux Elias.
Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.
Versão da motorista
A motorista do Prisma permaneceu no local e apresentou sua versão sobre o ocorrido. Segundo ela, a visibilidade no cruzamento é muito prejudicada, o que obriga os condutores a avançarem com o veículo até próximo ao meio da avenida para conseguir enxergar o fluxo de carros.
Ela afirmou que, inclusive, já solicitou a instalação de uma lombofaixa nas proximidades, alegando que o ponto é considerado perigoso justamente pela dificuldade de visualização. De acordo com a condutora, situações semelhantes acontecem com frequência naquele trecho.
Ainda conforme relatou, para conseguir ter campo de visão, precisou “embicar” o carro mais à frente do que o habitual e, nesse momento, acabou atingindo o motociclista.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
