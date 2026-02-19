Um pedreiro de 55 anos ficou ferido após ser atingido por uma faca na noite dessa quarta-feira, 18, no bairro Jardim Marambaia, em Franca. O caso aconteceu dentro da residência onde ele mora com a companheira e a filha dela.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem mantém um relacionamento de cerca de dez anos com a companheira, e todos vivem na mesma casa. Mãe e filha teriam iniciado uma discussão, que rapidamente se intensificou.
Durante o desentendimento, a jovem teria pegado uma faca. Ao perceber a situação, o pedreiro tentou intervir para separar a briga. Nesse momento, segundo o boletim de ocorrência, a enteada arremessou a faca em direção a ele. Para se proteger, o homem colocou a mão à frente do corpo e acabou atingido, sofrendo um corte profundo.
Ainda conforme o registro policial, o outro enteado chegou ao local e tentou entender o que estava acontecendo. A irmã teria afirmado que foi agredida, versão negada pelo pedreiro. Diante da acusação, o irmão passou a agredir o homem.
A Polícia Militar foi acionada e interveio na ocorrência. O pedreiro foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para o registro da ocorrência e demais providências.
O caso será apurado pelas autoridades.
