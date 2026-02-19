Veja o obituário desta quinta, 19, em Franca:
Nome: José de Sousa Crespo
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de São José da Bela Vista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Sebastiana Nunes da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
