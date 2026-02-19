Veja o obituário desta quinta, 19, em Franca:

Nome: José de Sousa Crespo

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de São José da Bela Vista

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Sebastiana Nunes da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h