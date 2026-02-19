19 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Pedro Dartibale/GCN
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quinta, 19, em Franca:

Nome: José de Sousa Crespo
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de São José da Bela Vista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Sebastiana Nunes da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

