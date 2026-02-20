A final da primeira etapa da 5ª edição do e-Games Franca, campeonato de jogos online, está marcada para esta sexta-feira, 20, a partir das 20 horas.
Após qualificatórias que ocorreram de 9 a 15 de fevereiro, os jogadores de Free Fire, Minecraft e Rocket League se preparam para enfrentar suas finais. As partidas serão transmitidas ao vivo, e os jogadores devem estar disponíveis nos horários agendados, mantendo uma comunicação aberta e imediata através dos grupos de WhatsApp, que são os canais oficiais de comunicação do evento.
A competição não para por aí. A segunda fase está programada para maio, seguida por uma terceira fase entre julho e agosto, culminando em uma grande final presencial prevista para novembro.
Para os entusiastas dos esportes eletrônicos, é possível acompanhar o progresso das tabelas e os resultados dos jogos através do site oficial do evento: www.egamesfranca.com.br.
