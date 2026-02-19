Franca será palco de mais uma edição do aguardado Passeio Ciclístico Noturno nesta quinta-feira, 19. O evento convida ciclistas de todas as idades a participarem de um percurso emocionante até a cidade vizinha de Restinga.

Com início programado para as 19h30, os participantes partirão do Parque de Exposições "Fernando Costa", localizado na Vila Exposição. O trajeto totaliza mais de 24 quilômetros, incluindo ida e volta, passando por importantes vias da cidade como as avenidas Chico Júlio, Santos Dumont e Severino Meireles até alcançar a rodovia que leva a Restinga.

A participação é aberta a todos os interessados, bastando apenas que os ciclistas compareçam ao ponto de partida com seus equipamentos de segurança e bicicletas devidamente sinalizadas. Para garantir a segurança de todos, veículos de apoio estarão posicionados ao longo da rodovia.