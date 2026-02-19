Um caminhão da empresa Seleta ficou preso após o rompimento de uma galeria de água abrir uma cratera na rua Adib Augusto Salomão, no bairro São José, em Franca, na tarde dessa quarta-feira, 18.

O veículo trafegava normalmente pela via quando o asfalto cedeu de forma repentina. Com o solo comprometido pela erosão provocada pelo vazamento, abriu-se um grande buraco, fazendo com que o caminhão afundasse e ficasse atolado.

Equipes da Sabesp foram acionadas e estiveram no local para avaliar a situação e iniciar o reparo da galeria rompida. A área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.