Um caminhão da empresa Seleta ficou preso após o rompimento de uma galeria de água abrir uma cratera na rua Adib Augusto Salomão, no bairro São José, em Franca, na tarde dessa quarta-feira, 18.
O veículo trafegava normalmente pela via quando o asfalto cedeu de forma repentina. Com o solo comprometido pela erosão provocada pelo vazamento, abriu-se um grande buraco, fazendo com que o caminhão afundasse e ficasse atolado.
Equipes da Sabesp foram acionadas e estiveram no local para avaliar a situação e iniciar o reparo da galeria rompida. A área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.
Para a retirada do caminhão, foi necessário o uso de um caminhão munk, que realizou o içamento do veículo preso na cratera formada no meio da rua.
Apesar do susto e dos danos registrados tanto no asfalto quanto no caminhão, ninguém ficou ferido. As causas do rompimento deverão ser apuradas.
