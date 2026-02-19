A Câmara Municipal de Franca votará, nesta quinta-feira, 19, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder, por meio de licitação pública, a operação da Área Azul — sistema de estacionamento rotativo da cidade. A proposta é de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

A remuneração da concessionária será garantida por meio da arrecadação das tarifas pagas pelos usuários, além de outras fontes que podem ser incluídas no edital de licitação e no contrato de concessão. O valor da tarifa será fixado por decreto.

O projeto prevê que as áreas destinadas ao estacionamento rotativo tenham sinalização específica. A cobrança deverá ocorrer, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Aos domingos e feriados, não haverá cobrança. Em datas com eventos especiais, os horários e valores poderão ser alterados.