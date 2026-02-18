Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo e munições na tarde desta quarta-feira, 18, no bairro Vila Nova, em Franca. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Polícia Militar após denúncia de que ele estaria vendendo uma arma.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu informações de que o suspeito negociava uma carabina calibre .22. Com apoio de outra viatura, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o homem saindo de um comércio.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao ser questionado, o suspeito confirmou que possuía a arma no interior do estabelecimento.