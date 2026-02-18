Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo e munições na tarde desta quarta-feira, 18, no bairro Vila Nova, em Franca. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Polícia Militar após denúncia de que ele estaria vendendo uma arma.
De acordo com a corporação, a equipe recebeu informações de que o suspeito negociava uma carabina calibre .22. Com apoio de outra viatura, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o homem saindo de um comércio.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao ser questionado, o suspeito confirmou que possuía a arma no interior do estabelecimento.
Ao entrarem no comércio, os policiais encontraram uma carabina calibre .22 escondida atrás de geladeiras, além de dez munições do mesmo calibre e quatro munições de calibre .24.
Em seguida, os policiais revistaram o veículo do suspeito, um Fiat Uno que estava estacionado em frente ao local, e localizaram no porta-malas uma carabina calibre .38.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Foram apreendidas:
- Uma carabina calibre .22;
- Uma carabina calibre .38;
- Dez munições calibre .22;
- Quatro munições calibre .24.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
