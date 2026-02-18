Os interessados nas vagas de emprego do Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, devem redobrar a atenção para possíveis golpes envolvendo processos seletivos.
A Faepa, responsável pela administração da unidade, emitiu alerta nesta quarta-feira, 18, reforçando que as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site oficial da instituição (clique aqui).
Qualquer cobrança realizada fora da plataforma oficial, bem como a divulgação de vagas por meio de links ou sites de terceiros, deve ser considerada suspeita.
O alerta acontece em meio ao risco de golpes digitais. A empresária do setor cafeeiro, Flávia Lancha, relatou que foi procurada por uma mulher que afirmou ter sido vítima do golpe. “Ela (a candidata) procurou no Google, achou um site que não era cadastrado e eles pediram R$ 200. Ela pagou com o PIX para fazer a entrevista e era falso”, disse Flávia.
A vítima acreditava que estava quitando a taxa de inscrição, mas depois percebeu que se tratava de fraude. "Cuidado, porque infelizmente, nesse momento, muita gente aproveita para tirar alguma coisa daquelas pessoas bem intencionadas", completou.
Vagas abertas
O processo seletivo oferece oportunidades em diferentes áreas, com salários que chegam a cerca de R$ 5 mil. As funções disponíveis incluem:
- Almoxarife
- Auxiliar de serviços gerais
- Copeiro
- Enfermeiro
- Escriturário
- Recepcionista hospitalar
- Reparador geral
- Técnico de enfermagem
- Técnico em informática
- Técnico em radiologia
Todas as inscrições devem ser feitas somente pelo site da Faepa, na área de “Processos Seletivos”. A fundação informa que novas vagas podem ser abertas futuramente, sempre com divulgação exclusiva no portal oficial.
Denúncias
Quem identificar tentativas de golpe ou já tiver sido vítima pode fazer denúncia pelo telefone 181 (Disque-Denúncia) ou procurar a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.
