Os interessados nas vagas de emprego do Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, devem redobrar a atenção para possíveis golpes envolvendo processos seletivos.

A Faepa, responsável pela administração da unidade, emitiu alerta nesta quarta-feira, 18, reforçando que as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site oficial da instituição (clique aqui).

Qualquer cobrança realizada fora da plataforma oficial, bem como a divulgação de vagas por meio de links ou sites de terceiros, deve ser considerada suspeita.