Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Franca, divulgadas na tarde desta quarta-feira, 18, trouxeram novas informações sobre a invasão ao Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”. A ação criminosa terminou com o furto de armamentos antigos e de uma granada que faziam parte do acervo.

Até então, a investigação apontava que a invasão poderia ter ocorrido pelos fundos do museu, pela Rua Campos Salles. No entanto, as imagens mostram que ao menos três criminosos entraram no local após pularem um muro com grade na Rua General Carneiro, próximo à Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”.

