Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Franca, divulgadas na tarde desta quarta-feira, 18, trouxeram novas informações sobre a invasão ao Museu Histórico Municipal “José Chiachiri”. A ação criminosa terminou com o furto de armamentos antigos e de uma granada que faziam parte do acervo.
Até então, a investigação apontava que a invasão poderia ter ocorrido pelos fundos do museu, pela Rua Campos Salles. No entanto, as imagens mostram que ao menos três criminosos entraram no local após pularem um muro com grade na Rua General Carneiro, próximo à Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”.
Leia mais: Museu de Franca é invadido e tem armas antigas e granada furtadas
Nas imagens, é possível ver um dos suspeitos observando a movimentação do local, enquanto os outros dois pulam o muro com facilidade e entram na área do museu.
O museu foi alvo de furto durante o período de Carnaval, e entre os itens levados estão armamentos antigos e uma granada que fazia parte do acervo histórico do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, os objetos não têm valor comercial, mas possuem alto valor histórico.
O crime foi percebido nesta quarta-feira, 18, quando funcionários chegaram ao local e acionaram a Guarda Civil Municipal de Franca. O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda o laudo da perícia para avançar nas investigações.
A polícia trabalha agora para identificar os autores do furto e recuperar os objetos levados do patrimônio cultural da cidade.
