A Prefeitura de Franca notificou a CPFL Paulista, responsável pelos postes de energia elétrica, para que adote providências após a morte do motociclista Benedito Cassiano de Souza Neto, 49, causada por um fio solto na Avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, na manhã dessa quarta-feira, 18. A concessionária afirmou que o cabo envolvido no acidente não era de energia, mas de telecomunicações, e que a manutenção é de responsabilidade da operadora que utiliza a estrutura.

Benedito seguia no sentido Parque Moema, conduzindo uma Yamaha Fazer azul, quando o fio se enroscou na motocicleta. Ele perdeu o controle, caiu próximo ao canteiro central e morreu no local. O impacto foi violento, segundo relatos de moradores.

Postes são da CPFL

Por meio da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Franca informou que notificou a CPFL, concessionária responsável pelos postes onde a fiação é instalada, para que tome as medidas necessárias quanto à manutenção e segurança da estrutura.