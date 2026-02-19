A Prefeitura de Franca notificou a CPFL Paulista, responsável pelos postes de energia elétrica, para que adote providências após a morte do motociclista Benedito Cassiano de Souza Neto, 49, causada por um fio solto na Avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, na manhã dessa quarta-feira, 18. A concessionária afirmou que o cabo envolvido no acidente não era de energia, mas de telecomunicações, e que a manutenção é de responsabilidade da operadora que utiliza a estrutura.
Benedito seguia no sentido Parque Moema, conduzindo uma Yamaha Fazer azul, quando o fio se enroscou na motocicleta. Ele perdeu o controle, caiu próximo ao canteiro central e morreu no local. O impacto foi violento, segundo relatos de moradores.
Postes são da CPFL
Por meio da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Franca informou que notificou a CPFL, concessionária responsável pelos postes onde a fiação é instalada, para que tome as medidas necessárias quanto à manutenção e segurança da estrutura.
Em nota, a CPFL lamentou o ocorrido e ressaltou que os cabos identificados no ponto do acidente são de telecomunicações e não pertencem à distribuidora. Segundo a empresa, embora os postes sejam de sua responsabilidade, a instalação e manutenção dos cabos de internet e telefonia são atribuições exclusivas das operadoras que compartilham a estrutura.
A concessionária informou que enviou equipe ao local após tomar conhecimento do caso, para eliminar riscos, e que notificará a empresa responsável para regularizar a fiação.
Segundo a CPFL, apenas em 2025 foram emitidas mais de 3 mil notificações a operadoras em Franca por irregularidades no uso dos postes, além da retirada de 3,1 toneladas de cabos irregulares.
A empresa afirma seguir as normas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), previstas na Resolução Conjunta nº 004/2014, que regulamenta o compartilhamento de postes entre energia e telecomunicações.
O que diz a resolução
Em pelo menos três pontos, a norma diz que a responsabilidade pelos cabos de telecomunicações é das próprias operadoras.
Segundo a resolução, a manutenção e regularização da fiação são responsabilidade da prestadora de telecomunicação.
Ainda de acordo com a norma, situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente devem ser regularizadas imediatamente, mesmo sem notificação da distribuidora de energia.
Por fim, o texto afirma que a ausência de notificação da distribuidora não exime a operadora da responsabilidade.
A resolução também determina que o compartilhamento não pode comprometer a segurança de pessoas e que as distribuidoras devem fiscalizar a ocupação da estrutura.
Desta forma, se confirmado que o cabo que provocou o acidente era de telecomunicações - e não da rede elétrica -, a responsabilidade direta pela fiação irregular recai sobre a operadora proprietária do cabo, conforme estabelece a resolução.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.