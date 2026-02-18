Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento rural em Miguelópolis, na noite dessa terça-feira, 17.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou uma caminhonete preta parada na estrada, com o capô levantado. Ao se aproximarem para averiguação, os policiais perceberam que os ocupantes demonstraram nervosismo excessivo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista no veículo, foi localizada uma pistola calibre .380, além de dois carregadores e 22 munições. O motorista foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.