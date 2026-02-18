18 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Capô aberto leva PM a apreender arma com homem na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar
Arma e munições apreendidas pela Polícia Militar
Arma e munições apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento rural em Miguelópolis, na noite dessa terça-feira, 17.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou uma caminhonete preta parada na estrada, com o capô levantado. Ao se aproximarem para averiguação, os policiais perceberam que os ocupantes demonstraram nervosismo excessivo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista no veículo, foi localizada uma pistola calibre .380, além de dois carregadores e 22 munições. O motorista foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.

A ocorrência foi registrada, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. A polícia não informou se a arma possuía registro nem a identidade do suspeito.

