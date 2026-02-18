Dois homens foram flagrados invadindo uma loja de confeitaria e artigos para festas durante a madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na rua Voluntários da Franca.

Nas imagens, é possível ver os dois homens chegando ao calçadão em uma bicicleta. Eles pararam em frente à loja, e um deles arremessou o que parecia ser uma pedra contra o vidro da fachada. Em seguida, usando um saco plástico, o homem terminou de quebrar o vidro para ter acesso ao interior do comércio.

Os dois começaram a recolher barras de chocolate e a colocá-las dentro de uma sacola. Após o furto, a dupla fugiu pela rua.