GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Dupla sai com sacos cheios de produtos após furto no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Ladrões saindo com sacos cheios de produtos após furto em loja no Centro de Franca
Dois homens foram flagrados invadindo uma loja de confeitaria e artigos para festas durante a madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na rua Voluntários da Franca.

Nas imagens, é possível ver os dois homens chegando ao calçadão em uma bicicleta. Eles pararam em frente à loja, e um deles arremessou o que parecia ser uma pedra contra o vidro da fachada. Em seguida, usando um saco plástico, o homem terminou de quebrar o vidro para ter acesso ao interior do comércio.

Os dois começaram a recolher barras de chocolate e a colocá-las dentro de uma sacola. Após o furto, a dupla fugiu pela rua.

Um vigilante que atua na segurança da região central percebeu a movimentação suspeita, conseguiu alcançar um dos envolvidos e recuperar a mercadoria levada da loja. O outro comparsa conseguiu escapar.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas, até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso. As imagens de segurança devem auxiliar na identificação dos suspeitos.

