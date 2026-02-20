Com um elenco enxuto e sem muitas opções, a Francana vai escalar o lateral-esquerdo Tico, na zaga ao lado de Rossi, na partida deste sábado, 21, às 19h, contra o Bandeirante, em Birigui, pela 8ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Divisão A3.

O zagueiro Rodrigo está suspenso devido ao cartão vermelho recebido na derrota da Veterana para o São Bernardo, no último sábado, no estádio Lanchão. Será a primeira vez que o técnico Luís Gustavo ‘Viola’ fará mudanças na equipe que vem jogando desde o início da A3.

Rodrigo foi expulso de campo no final do primeiro tempo, quando o placar ainda apontava empate, por cometer uma falta na entrada da área. Com um jogador a menos, a Francana acabou perdendo por 2 a 0, com os gols do adversário marcados na segunda etapa.