Com um elenco enxuto e sem muitas opções, a Francana vai escalar o lateral-esquerdo Tico, na zaga ao lado de Rossi, na partida deste sábado, 21, às 19h, contra o Bandeirante, em Birigui, pela 8ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Divisão A3.
O zagueiro Rodrigo está suspenso devido ao cartão vermelho recebido na derrota da Veterana para o São Bernardo, no último sábado, no estádio Lanchão. Será a primeira vez que o técnico Luís Gustavo ‘Viola’ fará mudanças na equipe que vem jogando desde o início da A3.
Rodrigo foi expulso de campo no final do primeiro tempo, quando o placar ainda apontava empate, por cometer uma falta na entrada da área. Com um jogador a menos, a Francana acabou perdendo por 2 a 0, com os gols do adversário marcados na segunda etapa.
Tico já fez o papel de terceiro zagueiro em alguns jogos da Veterana na Copa Paulista. Ele também atuou o restante da partida contra o São Bernardo ao lado de Rossi. Viola já antecipou ao GCN a escalação do lateral na zaga, destacando também um maior tempo para a preparação da equipe para a sequência do campeonato. “Depois de um tempo, teremos uma semana cheia de treinamentos. Isso é importante para trabalharmos alguns aspectos táticos e técnicos. O Tico será o substituto do Rodrigo”, disse.
Com a alteração, abre se uma vaga na ala da equipe. Viola poderá lançar algum jovem jogador que atuou na Copa São Paulo de Júnior, ou recuar um meia, prossivelmente Luan para a posição.
A Francana vive uma gangorra na competição, já tendo frequentado a zona de rebaixamento (Z2) e a zona de classificação (G8). A equipe ocupa atualmente a 11ª posição com 6 pontos.
