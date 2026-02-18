O Museu Histórico Municipal José Chiachiri, de Franca, foi alvo de criminosos que invadiram o prédio e furtaram armamentos antigos e até uma granada que faziam parte do acervo do município. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 18, e mobiliza a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil.

Os invasores teriam acessado o local pelo portão dos fundos, na rua Campos Salles. Após entrarem na propriedade, teriam subido pela escada localizada na parte externa até acessar as salas onde estavam os equipamentos.

Entre os itens levados estão armamentos antigos relacionados a períodos de guerra, peças que estavam arquivadas e expostas como parte da preservação da memória histórica da cidade. Também foi furtada uma granada. Apesar de não ter pólvora, não há confirmação se o artefato ainda pode ser utilizado como explosivo.