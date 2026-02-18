O Museu Histórico Municipal José Chiachiri, de Franca, foi alvo de criminosos que invadiram o prédio e furtaram armamentos antigos e até uma granada que faziam parte do acervo do município. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 18, e mobiliza a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil.
Os invasores teriam acessado o local pelo portão dos fundos, na rua Campos Salles. Após entrarem na propriedade, teriam subido pela escada localizada na parte externa até acessar as salas onde estavam os equipamentos.
Entre os itens levados estão armamentos antigos relacionados a períodos de guerra, peças que estavam arquivadas e expostas como parte da preservação da memória histórica da cidade. Também foi furtada uma granada. Apesar de não ter pólvora, não há confirmação se o artefato ainda pode ser utilizado como explosivo.
O material integra o patrimônio cultural de Franca e, conforme ressaltado pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, possui valor histórico e cultural, sem valor comercial significativo. Neste momento, a pasta realiza um levantamento detalhado para identificar todos os objetos subtraídos.
Como o museu estava fechado durante o período de Carnaval, ainda não é possível saber em que dia e horário o crime aconteceu. Os funcionários acionaram a Guarda Civil Municipal nesta quarta-feira, assim que chegaram ao local e constataram o furto.
“Estamos registrando toda a ocorrência junto à Polícia Civil e aguardamos a perícia para, depois, tomar as próximas providências. A população, se souber de alguma coisa ou tiver alguma informação, pode ligar para a Guarda pelo 153 ou pelo 3706-6515”, afirmou Duarte, da Guarda Civil Municipal.
A ocorrência foi registrada, e a Polícia Civil aguarda a realização de perícia no local para avançar nas investigações. A principal linha de apuração agora é identificar os responsáveis e tentar recuperar os objetos furtados.
Considerado um dos principais espaços de preservação da memória histórica de Franca, o museu reúne peças que contam parte importante da trajetória do município.
