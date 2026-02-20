O projeto Oficinas Inspiração, mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, passou a atuar na montagem de sacolas de papel, após seis anos dedicados ao artesanato em couro, com foco em garantir renda mais rápida aos participantes e atender a uma demanda das gráficas da cidade.
Criada em 2018 como Oficina de Costura em Couro, a iniciativa migrou para a prestação de serviço, com pagamento por unidade produzida, o que permite retorno financeiro imediato aos oficineiros. Atualmente, a oficina conta com 11 participantes e produz, em média, 400 sacolas por dia.
O trabalho envolve dobrar, colar e colocar cordões nas sacolas, uma atividade artesanal e também terapêutica. Segundo o monitor da Oficina de Sacolas, Júlio Santos, a mudança impactou diretamente o engajamento dos participantes.
“A participação melhorou muito. Eles gostam mais, porque o couro é um material mais difícil de trabalhar que o papel. Percebo os oficineiros mais motivados”, afirmou Júlio.
A parceria teve início após a aproximação de gráficas da cidade que buscavam mão de obra local para o acabamento das sacolas. Joaquim Hernandes Filho, conhecido como Juninho, proprietário da Supera Gráfica e Embalagem, foi quem procurou a Fundação para propor a cooperação, já que o serviço era terceirizado para cidades como Ribeirão Preto.
“Não tínhamos quem fizesse esse tipo de acabamento aqui em Franca e, às vezes, até perdíamos orçamento por conta disso”, afirmou.
Para a coordenadora das Oficinas Inspiração, Renata Vieitez, a decisão de migrar do couro para o papel foi motivada pela dificuldade de escoar os produtos e pela mudança no perfil da indústria calçadista local.
“O couro é um produto durável. Quem compra demora muito para comprar outro. Além disso, percebemos uma diminuição dos calçados costurados manualmente na cidade, pois as fábricas nos forneciam matéria-prima. Já a montagem de sacolas é uma atividade mais simples, que eles aprenderam rapidamente”, explicou.
As gráficas interessadas em firmar parceria com a Oficina de Sacolas devem entrar em contato pelo telefone (16) 99969-0648.
Autonomia e inclusão pelo trabalho
Diagnosticado com esquizofrenia, Humberto Campos, 63 anos, morador da Vila Monteiro, participa das oficinas há seis anos e afirmou que a rotina de trabalho faz diferença no dia a dia. “Eu me sinto bem na oficina, adoro trabalhar aqui, as amizades que fiz. Com o dinheiro que consigo por mês, complemento minha renda para pagar a padaria e contas de água”, contou.
Éder Viana da Silva, de 47 anos, um dos primeiros participantes do projeto, também aprovou a mudança de atividade. “Aprendo uma atividade diferente e ganho um valor bom, que uso para pagar a internet de casa ou comprar lanche, algo que eu tenho vontade. A oficina me ajuda a ter mais autonomia”, relatou.
As Oficinas Inspiração integram o projeto de Desenvolvimento Humano mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec e atuam ainda em outras duas frentes, a Oficina Agrícola e a Oficina de Reciclagem de Eletrônicos. Atualmente, cerca de 60 pessoas participam das atividades, voltadas à inclusão social por meio da geração de trabalho e renda.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.