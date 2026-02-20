O projeto Oficinas Inspiração, mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, passou a atuar na montagem de sacolas de papel, após seis anos dedicados ao artesanato em couro, com foco em garantir renda mais rápida aos participantes e atender a uma demanda das gráficas da cidade.

Criada em 2018 como Oficina de Costura em Couro, a iniciativa migrou para a prestação de serviço, com pagamento por unidade produzida, o que permite retorno financeiro imediato aos oficineiros. Atualmente, a oficina conta com 11 participantes e produz, em média, 400 sacolas por dia.

O trabalho envolve dobrar, colar e colocar cordões nas sacolas, uma atividade artesanal e também terapêutica. Segundo o monitor da Oficina de Sacolas, Júlio Santos, a mudança impactou diretamente o engajamento dos participantes.