Uma menina de 3 anos morreu na noite dessa terça-feira, 17. Ela já estava sem vida quando foi levada por familiares a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Ribeirão Preto.
O avô materno da criança, José dos Santos, de 42 anos, e a companheira dele, Karen Tamires Marques, de 33 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira, 18, suspeitos de envolvimento no caso.
A vítima, Sophia Emanuelly de Souza, foi levada à UPA da Avenida 13 de Maio pelo avô, que tinha a guarda da criança desde 2024. Segundo informações policiais, a mãe é usuária de drogas. Aos médicos, o homem afirmou que a neta estava passando mal e que havia vomitado durante o trajeto até a unidade.
No entanto, o pediatra de plantão constatou que a menina já havia chegado morta. A equipe médica identificou hematomas espalhados pelo corpo e sinais de esganadura no pescoço.
De acordo com a polícia, a médica-legista que compareceu à unidade apontou que a morte teria ocorrido entre seis e doze horas antes do atendimento. Os profissionais de saúde também relataram que o corpo apresentava hematomas de diferentes colorações, o que pode indicar agressões em momentos distintos.
Além das marcas de violência, Sophia apresentava sinais de desnutrição, sarcopenia (perda de massa muscular) e baixa densidade capilar. Ainda segundo o apurado, a criança, nascida em 2022, não passava por acompanhamento médico desde 2023.
O avô e a companheira foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) por volta das 2h desta quarta-feira.
À Polícia Militar, Karen confessou ter enforcado a menina nessa terça-feira. Segundo relato, ela afirmou que não gostava da criança e que a agredia com frequência, alegando que as agressões aconteciam porque Sophia não queria se alimentar.
O boletim de ocorrência foi registrado como tortura com resultado de morte. O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da criança. A defesa dos suspeitos ainda não havia sido localizada.
