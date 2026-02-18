Uma menina de 3 anos morreu na noite dessa terça-feira, 17. Ela já estava sem vida quando foi levada por familiares a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Ribeirão Preto.

O avô materno da criança, José dos Santos, de 42 anos, e a companheira dele, Karen Tamires Marques, de 33 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira, 18, suspeitos de envolvimento no caso.

A vítima, Sophia Emanuelly de Souza, foi levada à UPA da Avenida 13 de Maio pelo avô, que tinha a guarda da criança desde 2024. Segundo informações policiais, a mãe é usuária de drogas. Aos médicos, o homem afirmou que a neta estava passando mal e que havia vomitado durante o trajeto até a unidade.