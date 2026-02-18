Um motociclista de 31 anos ficou ferido após cair com a moto que pilotava na rodovia Cândido Portinari, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 18. O acidente aconteceu no trecho entre os bairros Leporace e São Sebastião, próximo ao pontilhão do Jardim Guanabara.
Segundo informações apuradas no local, o homem seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e caiu na pista. Motoristas que passavam pelo trecho acionaram o socorro.
Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram enviadas para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que a motocicleta já não estava mais na via.
De acordo com relatos de populares, o irmão da vítima teria ido até o trecho do acidente e retirado a moto antes da chegada do socorro e também da Polícia Militar Rodoviária.
Os policiais registraram a ocorrência e confirmaram a identidade do motociclista. Como o veículo já havia sido removido, não houve informações oficiais sobre a motocicleta no momento do atendimento.
Foi elaborado um boletim de ocorrência administrativo. O estado de saúde do condutor é estável. Ele teve algumas escoriações e foi levado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azuz".
