Um motociclista de 31 anos ficou ferido após cair com a moto que pilotava na rodovia Cândido Portinari, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 18. O acidente aconteceu no trecho entre os bairros Leporace e São Sebastião, próximo ao pontilhão do Jardim Guanabara.

Segundo informações apuradas no local, o homem seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e caiu na pista. Motoristas que passavam pelo trecho acionaram o socorro.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram enviadas para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que a motocicleta já não estava mais na via.