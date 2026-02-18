A forte chuva que caiu sobre Franca nessa terça-feira, 17, resultou em danos significativos no sistema de distribuição de água da cidade. A Sabesp informou que os temporais ocasionaram o rompimento de uma galeria de águas pluviais, impactando diretamente a rede de abastecimento.
O incidente está causando intermitências no fornecimento de água nos bairros Santo Agostinho, Jardim Bueno e Vila Aparecida.
Segundo a Sabesp, equipes estão trabalhando para reestabelecer o serviço em sua totalidade. A expectativa é que a normalização ocorra de forma gradual ao longo do dia. A companhia também recomenda que os moradores façam o uso consciente da água enquanto a situação não é completamente resolvida.
Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e reforça que está disponível para atender os clientes através dos seus canais de comunicação. Para mais informações ou para relatar problemas, os consumidores podem ligar gratuitamente para 0800 055 0195, enviar mensagem de texto para o WhatsApp oficial no número 11 3388-8000, ou acessar a Agência Virtual.
