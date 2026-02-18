A forte chuva que caiu sobre Franca nessa terça-feira, 17, resultou em danos significativos no sistema de distribuição de água da cidade. A Sabesp informou que os temporais ocasionaram o rompimento de uma galeria de águas pluviais, impactando diretamente a rede de abastecimento.

O incidente está causando intermitências no fornecimento de água nos bairros Santo Agostinho, Jardim Bueno e Vila Aparecida.

Segundo a Sabesp, equipes estão trabalhando para reestabelecer o serviço em sua totalidade. A expectativa é que a normalização ocorra de forma gradual ao longo do dia. A companhia também recomenda que os moradores façam o uso consciente da água enquanto a situação não é completamente resolvida.