A Diocese de Franca inicia o período de Quaresma com uma extensa programação de missas nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, e lançamento da Campanha da Fraternidade de 2026. O tema deste ano é "Fraternidade e Moradia".
"A campanha convida a olhar com mais amor e responsabilidade para a realidade que toca a dignidade humana, que é a condição de moradia", disse o bispo de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto.
As missas na Catedral Nossa Senhora da Conceição, nesta Quarta-feira de Cinzas - dia de jejum e abstinência de carne -, foram realizadas às 7h e 9h. Há mais duas programadas para as 15h e 19h.
Dom Paulo Roberto, que vai celebrar a missa das 19h, disse que a Quarta-feira de Cinzas abre a Quaresma, um tempo de preparação à Semana Santa e à Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua passagem deste mundo ao Pai.
Campanha da Fraternidade
"Além da riqueza da liturgia, a Igreja Católica no Brasil propõe um instrumento de reflexão, oração e ação, que é a Campanha da Fraternidade", disse.
O bispo destaca o tema da Campanha da Fraternidade deste ano. "O objetivo geral é promover, a partir da Boa-Nova do Reino de Deus e em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens essenciais a toda a população."
A programação do período de Quaresma também é estendida às paróquias da Diocese de Franca, com suas programações e horários das celebrações de acordo com cada igreja.
