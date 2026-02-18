A Diocese de Franca inicia o período de Quaresma com uma extensa programação de missas nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, e lançamento da Campanha da Fraternidade de 2026. O tema deste ano é "Fraternidade e Moradia".

"A campanha convida a olhar com mais amor e responsabilidade para a realidade que toca a dignidade humana, que é a condição de moradia", disse o bispo de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto.

As missas na Catedral Nossa Senhora da Conceição, nesta Quarta-feira de Cinzas - dia de jejum e abstinência de carne -, foram realizadas às 7h e 9h. Há mais duas programadas para as 15h e 19h.