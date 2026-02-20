Neste sábado, dia 21 de fevereiro, a organização Alcoólicos Anônimos de Franca realizará um movimento na praça central, em frente à concha acústica, das 9h às 15h. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os riscos associados ao alcoolismo, aproveitando a data mundial contra o alcoolismo, lembrada na quarta-feira, 18 de fevereiro.

O evento contará com a participação de um grupo de dez a doze pessoas, incluindo a colaboração de uma escola de enfermagem que oferecerá serviços de aferição de pressão e glicemia. Além disso, haverá uma oficina de informações com um estande repleto de literatura sobre alcoolismo, disponível para o público.

A organização está ativa em Franca e região desde 1975, operando com seis grupos na cidade e dois em Batatais, realizando reuniões diárias. Em média, atendem 70 pessoas por semana, totalizando cerca de 280 atendimentos mensais.