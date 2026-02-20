Neste sábado, dia 21 de fevereiro, a organização Alcoólicos Anônimos de Franca realizará um movimento na praça central, em frente à concha acústica, das 9h às 15h. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os riscos associados ao alcoolismo, aproveitando a data mundial contra o alcoolismo, lembrada na quarta-feira, 18 de fevereiro.
O evento contará com a participação de um grupo de dez a doze pessoas, incluindo a colaboração de uma escola de enfermagem que oferecerá serviços de aferição de pressão e glicemia. Além disso, haverá uma oficina de informações com um estande repleto de literatura sobre alcoolismo, disponível para o público.
A organização está ativa em Franca e região desde 1975, operando com seis grupos na cidade e dois em Batatais, realizando reuniões diárias. Em média, atendem 70 pessoas por semana, totalizando cerca de 280 atendimentos mensais.
O evento é uma oportunidade para a população se informar e receber orientação sobre como evitar ou lidar com o alcoolismo. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone de plantão nacional: (14) 97400-2023 ou plantão regional (16) 99144-3328.
Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo
O dia 18 de fevereiro foi definido como Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Esse dia foi estabelecido pois, desde 1967, a OMS (Organização Mundial da Saúde) considera o alcoolismo como uma doença que deve ser tratada pelas autoridades e líderes mundiais como questão de saúde pública. Daí a necessidade de um dia específico voltado a campanhas que busquem conscientizar as pessoas sobre os malefícios dessa doença, que ainda é negligenciada por muitas pessoas que associam o consumo excessivo de álcool com lazer e prazer. Estima-se que 30% da população mundial sofra com as consequências desse problema.
Do ponto de vista da medicina, o alcoolismo é uma doença crônica, com características socioeconômicas e comportamentais bem definidas, como o consumo compulsivo e excessivo de álcool, de modo que o usuário se torna cada vez mais tolerante à intoxicação causada pelo álcool e passa a ter certos sintomas de abstinência quando o consumo é cessado.
Qualquer pessoa pode sofrer dessa doença, mas os homens lideram as estatísticas e representam 70% dos casos, enquanto as mulheres correspondem a 30%.
