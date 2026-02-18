Após vencer o Botafogo fora de casa, o Sesi Franca Basquete permanece no Rio de Janeiro (RJ) para mais um desafio pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quinta-feira, 19, às 19h, no ginásio “Maracanãzinho”, a equipe paulista enfrenta o Flamengo, em confronto direto pela liderança da competição.

As duas equipes brigam jogo a jogo pela ponta da tabela. Franca está na liderança da competição nacional, com 22 vitórias e cinco derrotas. Com um jogo a menos, Pinheiros e Flamengo aparecem na sequência, com 21 vitórias e cinco derrotas.

No primeiro turno, o Sesi Franca foi superado pelo Flamengo por 86 a 72, no ginásio “Pedrocão”.