18 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NBB

‘Expectativa maior’, diz Helinho sobre jogo contra o Flamengo

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Georginho e Lucas Dias durante o treino do Sesi Franca
Georginho e Lucas Dias durante o treino do Sesi Franca

Após vencer o Botafogo fora de casa, o Sesi Franca Basquete permanece no Rio de Janeiro (RJ) para mais um desafio pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quinta-feira, 19, às 19h, no ginásio “Maracanãzinho”, a equipe paulista enfrenta o Flamengo, em confronto direto pela liderança da competição.

As duas equipes brigam jogo a jogo pela ponta da tabela. Franca está na liderança da competição nacional, com 22 vitórias e cinco derrotas. Com um jogo a menos, Pinheiros e Flamengo aparecem na sequência, com 21 vitórias e cinco derrotas.

No primeiro turno, o Sesi Franca foi superado pelo Flamengo por 86 a 72, no ginásio “Pedrocão”.

O técnico Helinho Garcia voltou a contar com o time completo, com a recuperação total do ala-pivô Lucas Dias e do pivô Felício, e não quer perder a chance de se isolar na liderança do NBB. “É foco total no jogo do Flamengo, uma equipe que busca a liderança, assim como a nossa, e obviamente esse jogo gera uma expectativa maior por parte de todos.

“Por conta disso, nossa equipe está muito focada, comprometida para que a gente possa fazer uma grande partida e procurar manter a liderança do NBB, vencendo o jogo”, completou.

Após enfrentar o Flamengo, que vem de derrota para o Rio Claro por 93 a 87, o Franca enfrentará o Vasco da Gama neste domingo, 22, às 11h, no ginásio de São Januário.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários