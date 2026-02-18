Após vencer o Botafogo fora de casa, o Sesi Franca Basquete permanece no Rio de Janeiro (RJ) para mais um desafio pelo NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quinta-feira, 19, às 19h, no ginásio “Maracanãzinho”, a equipe paulista enfrenta o Flamengo, em confronto direto pela liderança da competição.
As duas equipes brigam jogo a jogo pela ponta da tabela. Franca está na liderança da competição nacional, com 22 vitórias e cinco derrotas. Com um jogo a menos, Pinheiros e Flamengo aparecem na sequência, com 21 vitórias e cinco derrotas.
No primeiro turno, o Sesi Franca foi superado pelo Flamengo por 86 a 72, no ginásio “Pedrocão”.
O técnico Helinho Garcia voltou a contar com o time completo, com a recuperação total do ala-pivô Lucas Dias e do pivô Felício, e não quer perder a chance de se isolar na liderança do NBB. “É foco total no jogo do Flamengo, uma equipe que busca a liderança, assim como a nossa, e obviamente esse jogo gera uma expectativa maior por parte de todos.
“Por conta disso, nossa equipe está muito focada, comprometida para que a gente possa fazer uma grande partida e procurar manter a liderança do NBB, vencendo o jogo”, completou.
Após enfrentar o Flamengo, que vem de derrota para o Rio Claro por 93 a 87, o Franca enfrentará o Vasco da Gama neste domingo, 22, às 11h, no ginásio de São Januário.
