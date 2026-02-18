18 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESAPARECIDO

Bombeiros encerram buscas por jovem desaparecido em Miguelópolis

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp GCN/Fabio Reis
Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis segue desaparecido
Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis segue desaparecido

O desaparecimento de Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis, completou uma semana nesta quarta-feira, 18. O Corpo de Bombeiros encerrou nessa terça-feira, 17, as buscas realizadas no rio Grande.

Alex Sander está desaparecido desde a última semana. Segundo familiares, ele saiu da casa da avó e, desde então, não foi mais visto. Diante da falta de notícias, a família registrou boletim de ocorrência e mobilizou a comunidade em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o paradeiro do jovem.

Após o registro do caso, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental iniciaram as buscas na região do rio. Durante as diligências, alguns pertences pessoais, como blusa e chaves, foram encontrados próximos à margem, o que levantou a suspeita de possível afogamento.

As buscas enfrentaram dificuldades por conta das condições do rio e também pela incerteza sobre o que, de fato, teria ocorrido. Mesmo com os trabalhos realizados por três dias, o jovem não foi localizado.

A família segue em busca de informações e pede que qualquer dado que possa ajudar seja comunicado às autoridades ou diretamente pelos telefones: (16) 99119-6194 ou (16) 99313-2001.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários