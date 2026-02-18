O desaparecimento de Alex Sander de Oliveira Domingo, de 26 anos, morador de Miguelópolis, completou uma semana nesta quarta-feira, 18. O Corpo de Bombeiros encerrou nessa terça-feira, 17, as buscas realizadas no rio Grande.

Alex Sander está desaparecido desde a última semana. Segundo familiares, ele saiu da casa da avó e, desde então, não foi mais visto. Diante da falta de notícias, a família registrou boletim de ocorrência e mobilizou a comunidade em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o paradeiro do jovem.

Após o registro do caso, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental iniciaram as buscas na região do rio. Durante as diligências, alguns pertences pessoais, como blusa e chaves, foram encontrados próximos à margem, o que levantou a suspeita de possível afogamento.