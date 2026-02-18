O temporal que atingiu Franca na tarde dessa terça-feira, 17, deixou um rastro de prejuízos em diferentes regiões da cidade. Em cerca de uma hora e meia de chuva intensa, foram registrados transbordamentos de córregos, queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia, árvores derrubadas e placas comerciais arrancadas pelo vento.

O volume de chuva varia de acordo com o órgão. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram 56 milímetros de chuva em três horas. Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta 31 milímetros de chuva no município. O Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) contabilizou 26,9 milímetros. A diferença nos volumes se deve à localização das estações meteorológicas.

A região mais afetada foi a Central, porém não há estações no centro, nem nas cabeceiras dos córregos. Nesses lugares, o volume pode ter sido maior do que onde ficam as estações.

Alagamentos e ocorrências