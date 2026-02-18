O temporal que atingiu Franca na tarde dessa terça-feira, 17, deixou um rastro de prejuízos em diferentes regiões da cidade. Em cerca de uma hora e meia de chuva intensa, foram registrados transbordamentos de córregos, queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia, árvores derrubadas e placas comerciais arrancadas pelo vento.
O volume de chuva varia de acordo com o órgão. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram 56 milímetros de chuva em três horas. Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta 31 milímetros de chuva no município. O Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) contabilizou 26,9 milímetros. A diferença nos volumes se deve à localização das estações meteorológicas.
A região mais afetada foi a Central, porém não há estações no centro, nem nas cabeceiras dos córregos. Nesses lugares, o volume pode ter sido maior do que onde ficam as estações.
Alagamentos e ocorrências
Segundo o Corpo de Bombeiros, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram durante o temporal.
Na avenida Hélio Palermo, nas proximidades da ponte da rua General Telles, a via ficou intransitável por causa do grande volume de água. De acordo com a Defesa Civil, três veículos que estavam estacionados na avenida foram arrastados. Todos estavam sem ocupantes.
Já na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, um motociclista precisou de ajuda para evitar que a moto fosse arrastada pela correnteza. Próximo ao viaduto Dona Quita, veículos ficaram ilhados.
A força da água também derrubou defensas de concreto às margens do córrego Cubatão, nas proximidades do Sesc Franca.
No bairro São José houve registro de granizo e falta de energia. No Parque Vicente Leporace, a chuva provocou enxurradas em vias. Na avenida Nelson Nogueira, semáforos ficaram inoperantes, inclusive em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
A CPFL informou que as equipes atuaram nos pontos afetados e o fornecimento foi restabelecido.
Alerta de chuvas intensas
O Inmet mantém aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo, válido das 10h desta quarta-feira, 18, até as 10h de quinta-feira, 19.
O alerta prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Entre as orientações estão:
- não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento;
- não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
- em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Previsão para os próximos dias
Segundo a Climatempo, para esta quarta-feira, 18, a previsão indica sol com algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva ao longo do dia e à noite. A temperatura deve variar entre 18°C e 27°C. Com previsão de 8 mm de chuva.
Na quinta-feira, 19, o cenário se repete, com mínima de 19°C e máxima de 26°C, com previsão de 7 mm de chuva.
Já na sexta-feira, 20, a tendência é de sol com muitas nuvens e chuva fraca à tarde e à noite, com temperaturas entre 18°C e 27°C. A previsão de chuva fica apenas com 0,8 mm.
*colaborou Hevertom Talles
