O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, para garantir reparos emergenciais e, posteriormente, obras definitivas de restauração, manutenção e conservação da ponte que liga os municípios de Rifaina, pela rodovia SP-334, e Sacramento (MG), pela MG-428, sobre o rio Grande.

A ação foi proposta contra a Companhia Energética Jaguara, subsidiária da Engie Brasil Energia S.A., apontada como principal responsável, além da União, do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais.

Segundo o MPF, a deterioração da estrutura seria resultado de omissão continuada e de um impasse institucional sobre quem deve assumir a responsabilidade pela conservação.

Histórico da ponte