A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia Seccional de Polícia de Franca, iniciou a 1ª Campanha de Arrecadação de Ração com o objetivo de ajudar animais em situação de vulnerabilidade, especialmente os que foram resgatados de maus-tratos.

A iniciativa busca arrecadar alimentos que serão destinados a protetores e responsáveis por animais acolhidos na região. Além das doações, a ação também pretende mapear a rede de protetores que atuam nos municípios abrangidos pela Seccional de Franca, fortalecendo o trabalho conjunto em defesa dos animais.

Como parte da campanha, a Polícia Civil vai distribuir panfletos educativos para conscientizar a população sobre a importância da proteção animal e da guarda responsável.