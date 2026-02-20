20 de fevereiro de 2026
SOLIDARIEDADE

Polícia Civil lança campanha de arrecadação de ração para animais

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Civil
Casos de maus-tratos registrados em Franca e região
Casos de maus-tratos registrados em Franca e região

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia Seccional de Polícia de Franca, iniciou a 1ª Campanha de Arrecadação de Ração com o objetivo de ajudar animais em situação de vulnerabilidade, especialmente os que foram resgatados de maus-tratos.

A iniciativa busca arrecadar alimentos que serão destinados a protetores e responsáveis por animais acolhidos na região. Além das doações, a ação também pretende mapear a rede de protetores que atuam nos municípios abrangidos pela Seccional de Franca, fortalecendo o trabalho conjunto em defesa dos animais.

Como parte da campanha, a Polícia Civil vai distribuir panfletos educativos para conscientizar a população sobre a importância da proteção animal e da guarda responsável.

Os protetores interessados em participar da iniciativa podem se cadastrar por meio do link (clicando aqui).

Já a população em geral pode colaborar entregando doações de ração na Delegacia de Polícia de seu município.

