IMPRESSIONANTE

Buraco gigante após chuva causa queda e desmaio de motociclista

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Homem desmaiado após sofrer acidente em buraco na Dr. Washington Luiz
Uma obra da Sabesp deixou um trecho perigoso na rua Dr. Washington Luiz, em Franca, e acabou provocando um acidente na tarde dessa terça-feira, 17, após a forte chuva registrada na cidade.

Segundo relato de um morador do bairro, a companhia realizou um reparo recente no asfalto, mas deixou um desnível de cerca de 10 centímetros no local. Com a chuva intensa e o tráfego constante de veículos, especialmente carros e caminhões, o degrau aumentou, formando um buraco ainda maior.

O problema fica na altura da pracinha da quadra. Ainda conforme a testemunha e imagens de câmeras de segurança, um homem trafegava com sua Honda Bis azul e acabou caindo no trecho, bateu com a cabeça com força no chão e chegou a desmaiar. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. No momento do resgate, já havia recobrado a consciência e não apresentava ferimentos graves.

A equipe do Portal GCN/Sampi entrou em contato com a Sabesp para um posicionamento sobre a situação e eventual prazo para conclusão da obra e recuperação definitiva do asfalto, porém até a publicação desta matéria não obteve respostas.

