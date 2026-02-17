O Sesi Franca Basquete venceu o Botafogo, por 88 a 66, nesta terça-feira, 17, no ginásio “Oscar Zelaya”, no Rio de Janeiro (RJ), pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2025/2026.
A equipe paulista dormirá na liderança da competição nacional, com 22 vitórias e cinco derrotas. Com um jogo a menos, Pinheiros e Flamengo aparecem na sequência com 21 vitórias e cinco derrotas.
O jogo
Franca foi superior do início ao fim da partida e venceu os quatro períodos. No primeiro quarto, o capitão e ala-pivô Lucas Dias comandou o ataque da equipe, anotando seis pontos. Com bom desempenho coletivo, o time fechou a parcial em 21 a 18.
No segundo período, o jogo coletivo do Sesi Franca fez a diferença, com oito jogadores contribuindo na pontuação. Na defesa, a equipe comandada por Helinho Garcia foi consistente e limitou o Botafogo a apenas 12 pontos.
Com o domínio nas duas frentes, o Franca venceu a parcial por 24 a 12 e foi para o intervalo em vantagem.
Na volta do intervalo, os visitantes venceram o terceiro período por 24 a 21.
No último quarto, mesmo com a vantagem já construída, a equipe paulista voltou a se impor e fechou a parcial em 19 a 15. No placar final, vitória do Franca por 88 a 66 sobre o Botafogo.
O ala-armador Georginho, pelo lado francano, e Matheusinho, pelo time carioca, foram os cestinhas da partida, com 16 pontos cada um.
Próximo jogo
O Sesi Franca Basquete volta à quadra na quinta-feira, 19, às 19h, para enfrentar o Flamengo, novamente no Rio de Janeiro.
