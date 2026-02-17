O francano Davi Miguel, de 11 anos, recebeu alta após dez dias internado no Hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo. Nascido com uma doença rara, o menino já está de volta a Franca, ao lado da família.

Nesta terça-feira, 17, de Carnaval, Davi aproveitou o dia para passear em um shopping da cidade com o pai, Jesimar Gama, e a mãe, Dineia Gama. O garoto dirigiu uma motinha elétrica.

“Foi mais de uma semana difícil com o tratamento de uma infecção em São Paulo, mas já está tudo bem em casa. Ele pediu para levá-lo ao shopping”, disse o pai.