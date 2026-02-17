17 de fevereiro de 2026
Davi Miguel recebe alta e passeia de motinha em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Davi Miguel dirigindo motinha em Franca
O francano Davi Miguel, de 11 anos, recebeu alta após dez dias internado no Hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo. Nascido com uma doença rara, o menino já está de volta a Franca, ao lado da família.

Nesta terça-feira, 17, de Carnaval, Davi aproveitou o dia para passear em um shopping da cidade com o pai, Jesimar Gama, e a mãe, Dineia Gama. O garoto dirigiu uma motinha elétrica.

“Foi mais de uma semana difícil com o tratamento de uma infecção em São Paulo, mas já está tudo bem em casa. Ele pediu para levá-lo ao shopping”, disse o pai.

Davi Miguel foi internado em 4 de fevereiro, com infecção e muita febre, que resultaram em inchaço e água nos pulmões. Em São Paulo, ele passou por exames e ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por quatro dias.

A luta, no entanto, começou antes mesmo da chegada à capital paulista. Inicialmente, a família levou o menino a um hospital em Franca, mas a unidade se recusou a realizar a transferência para São Paulo. Diante da negativa, os próprios familiares tiveram que providenciar o transporte.

Davi Miguel é conhecido em Franca pela história de superação desde o nascimento. Ele foi diagnosticado com uma doença rara, a inclusão das microvilosidades intestinais, que impede a absorção de nutrientes pelo organismo.

Atualmente, a única forma de nutrição é pelo sistema venoso, por meio de alimentação parenteral.

