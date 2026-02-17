A forte chuva que atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 17, provocou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade. Em cerca de uma hora e meia de temporal, foram registrados transbordamentos de córregos, queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia em alguns bairros e árvores derrubadas.
A força da chuva também causou a queda de placas de estabelecimentos comerciais, deixando prejuízos e mobilizando equipes de atendimento.
Córregos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram durante o temporal.
Na avenida Hélio Palermo, nas proximidades da ponte da rua General Telles, a via ficou totalmente intransitável por causa do grande volume de água.
Na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, um motociclista precisou da ajuda de outras pessoas para evitar que a moto fosse arrastada pela força da água.
Na mesma avenida, próximo ao viaduto Dona Quita, carros ficaram ilhados. Por causa do alto volume, os proprietários não conseguiram retirar os veículos do local.
A chuva também derrubou defensas de concreto — utilizadas como barreiras de segurança — às margens do córrego Cubatão, nas proximidades do Sesc Franca.
Árvores também foram derrubadas com a força do temporal.
Outros trechos
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve queda de árvores na rodovia Rio Negro e Solimões durante o temporal.
Na avenida Presidente Vargas, foi registrada queda de granizo. Semáforos próximos à Prefeitura também deixaram de funcionar.
Estragos
A força do vento e da chuva derrubaram placas de comércio, como a de uma loja na rua Júlio Cardoso, próximo ao Tower Hotel Franca.
O letreiro de uma academia também caiu na avenida Distrito Federal, na Vila Aparecida.
Energia reestabelecida
O temporal deixou bairros como o São José sem energia. A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) informou à reportagem que as equipes realizaram o atendimento e o fornecimento de energia foi normalizado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.