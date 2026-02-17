A forte chuva que atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 17, provocou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade. Em cerca de uma hora e meia de temporal, foram registrados transbordamentos de córregos, queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia em alguns bairros e árvores derrubadas.

A força da chuva também causou a queda de placas de estabelecimentos comerciais, deixando prejuízos e mobilizando equipes de atendimento.

Córregos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram durante o temporal.