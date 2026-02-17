Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de produtos furtados de uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, nessa segunda-feira, 16. Dois homens foram presos.

O crime aconteceu durante a madrugada e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, um dos suspeitos aparece arrombando uma das portas e invadindo o local. Ele pegou produtos das prateleiras e colocou dentro de um saco.

Em seguida, o homem se abaixou para tentar não ser identificado pelo sensor de presença, foi até os fundos do comércio, pegou um patinete elétrico avaliado em mais de R$ 2 mil e deixou o local.