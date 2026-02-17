17 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CRIMINALIDADE

Dupla é presa após furtar loja de eletrônicos na avenida Brasil

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Produtos furtados que foram recuperados pelos policiais
Produtos furtados que foram recuperados pelos policiais

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de produtos furtados de uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, nessa segunda-feira, 16. Dois homens foram presos.

O crime aconteceu durante a madrugada e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, um dos suspeitos aparece arrombando uma das portas e invadindo o local. Ele pegou produtos das prateleiras e colocou dentro de um saco.

Em seguida, o homem se abaixou para tentar não ser identificado pelo sensor de presença, foi até os fundos do comércio, pegou um patinete elétrico avaliado em mais de R$ 2 mil e deixou o local.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pela região. Parte dos produtos foi localizada em um ponto de tráfico de drogas na rua Paraná, próximo à loja. Todo o material estava com um receptador, que foi preso.

Entre os itens recuperados estão: um patinete elétrico avaliado em mais de R$ 2 mil; dois drones, avaliados em R$ 400 cada; dois carrinhos de controle remoto, nos valores de R$ 180 e R$ 280, e ferramentas utilizadas na ação.

O autor do furto também foi localizado e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ambos os envolvidos possuem passagens por tráfico de drogas e furto.

Segundo a proprietária da loja, os suspeitos já teriam tentado invadir o estabelecimento na madrugada do último domingo, 15, mas não conseguiram.

A atuação da Polícia resultou na recuperação de mais de R$ 5 mil em mercadorias. Caso contrário, o prejuízo — considerando os danos à estrutura e outros objetos não localizados — poderia ultrapassar R$ 10 mil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários