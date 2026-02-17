Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de produtos furtados de uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, nessa segunda-feira, 16. Dois homens foram presos.
O crime aconteceu durante a madrugada e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, um dos suspeitos aparece arrombando uma das portas e invadindo o local. Ele pegou produtos das prateleiras e colocou dentro de um saco.
Em seguida, o homem se abaixou para tentar não ser identificado pelo sensor de presença, foi até os fundos do comércio, pegou um patinete elétrico avaliado em mais de R$ 2 mil e deixou o local.
A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pela região. Parte dos produtos foi localizada em um ponto de tráfico de drogas na rua Paraná, próximo à loja. Todo o material estava com um receptador, que foi preso.
Entre os itens recuperados estão: um patinete elétrico avaliado em mais de R$ 2 mil; dois drones, avaliados em R$ 400 cada; dois carrinhos de controle remoto, nos valores de R$ 180 e R$ 280, e ferramentas utilizadas na ação.
O autor do furto também foi localizado e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ambos os envolvidos possuem passagens por tráfico de drogas e furto.
Segundo a proprietária da loja, os suspeitos já teriam tentado invadir o estabelecimento na madrugada do último domingo, 15, mas não conseguiram.
A atuação da Polícia resultou na recuperação de mais de R$ 5 mil em mercadorias. Caso contrário, o prejuízo — considerando os danos à estrutura e outros objetos não localizados — poderia ultrapassar R$ 10 mil.
