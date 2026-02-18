O que começou como uma imersão cultural transformou-se em uma grande rede de solidariedade em Franca. Thiago Miranda, morador do Jardim Aeroporto II, conseguiu arrecadar 512 kg de doações para a aldeia Maniyá, do povo Noke Koi, localizada em Cruzeiro do Sul (AC). No entanto, o projeto enfrenta agora o seu maior desafio: o transporte da carga até o Norte do país.
Após meses de mobilização, Thiago e um grupo de voluntários realizaram a triagem de 68 volumes. O montante inclui vestimentas masculinas, femininas e infantis, calçados e brinquedos. Todos os itens são usados, mas em boas condições, destinados a cerca de 70 indígenas que vivem hoje em situação de extrema vulnerabilidade social.
Thiago está atualmente na aldeia no Acre, vivenciando novamente a realidade do povo Maniyá, enquanto as doações aguardam em Franca. "Já temos tudo embalado e pesado, mas a transportadora que nos ajudaria não deu certo. Precisamos levar essas coisas o quanto antes", explica.
O voluntário ficará na aldeia até o dia 23 de março e corre contra o tempo para organizar o envio. O grupo busca uma empresa que possa realizar o frete de forma gratuita ou por um valor acessível, de caráter estritamente humanitário.
Como ajudar
Empresas de logística ou transportadoras interessadas em apoiar a causa podem entrar em contato com o projeto, através do telefone (16) 98167-0664.
