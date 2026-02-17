Um morador da rua Francisco Pesce, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca, teve um prejuízo na madrugada do último sábado, 14. Criminosos invadiram sua residência e furtaram uma carretinha que estava guardada e trancada com cadeado no portão.

De acordo com o relato da vítima e com imagens de câmeras de segurança, dois homens participaram da ação. Eles arrombaram os cadeados que protegiam o local e, em seguida, engataram a carretinha a um carro para cometer o furto.

Testemunhas e imagens de segurança mostram que os criminosos utilizaram um Ford Fiesta preto para realizar o roubo.