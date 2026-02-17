17 de fevereiro de 2026
ASSISTA

Dupla arromba portão e furta carretinha em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Carretinha furtada na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca
Carretinha furtada na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca

Um morador da rua Francisco Pesce, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca, teve um prejuízo na madrugada do último sábado, 14. Criminosos invadiram sua residência e furtaram uma carretinha que estava guardada e trancada com cadeado no portão.

De acordo com o relato da vítima e com imagens de câmeras de segurança, dois homens participaram da ação. Eles arrombaram os cadeados que protegiam o local e, em seguida, engataram a carretinha a um carro para cometer o furto.

Testemunhas e imagens de segurança mostram que os criminosos utilizaram um Ford Fiesta preto para realizar o roubo.

Após o furto, a dupla foi vista fugindo com o veículo em direção ao bairro City Petrópolis, na região Norte da cidade.

A vítima não soube informar o valor exato do veículo, mas afirmou que é considerável. Qualquer informação sobre o paradeiro da carretinha ou a identificação do veículo utilizado pelos criminosos deve ser comunicada diretamente à vítima, pelo telefone (16) 99388-4230, ou à Polícia Militar (190) ou à Polícia Civil (197).

