Restinga celebra, neste mês, 62 anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial aberta ao público. A comemoração será no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 20h, com entrada gratuita e atrações musicais.

Entre os destaques da noite está a dupla Bruno & Barretto, conhecida pelos sucessos “Farra, Pinga e Foguete”, “Lá Se Foi o Boi com a Corda” e “40 Graus de Amor”.

O público também poderá curtir a apresentação da Resenha Sertaneja, projeto que reúne os artistas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Léo & Vinicius, além do DJ Lipe.