17 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ANIVERSÁRIO

Restinga faz 62 anos e promove festa com shows gratuitos; VEJA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Dupla sertaneja Bruno & Barretto durante o show
Dupla sertaneja Bruno & Barretto durante o show

Restinga celebra, neste mês, 62 anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial aberta ao público. A comemoração será no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 20h, com entrada gratuita e atrações musicais.

Entre os destaques da noite está a dupla Bruno & Barretto, conhecida pelos sucessos “Farra, Pinga e Foguete”, “Lá Se Foi o Boi com a Corda” e “40 Graus de Amor”.

O público também poderá curtir a apresentação da Resenha Sertaneja, projeto que reúne os artistas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Léo & Vinicius, além do DJ Lipe.

Promovido pela Prefeitura, o evento será realizado no Parque do Peão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários