Uma caminhonete com um reboque que transportava uma moto aquática tombou na madrugada desta terça-feira, 17, em uma curva da rodovia vicinal Manoel Carrijo, na altura do km 4, no trecho entre Cristais Paulista e Águas Quentes.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que conduzia a caminhonete, que puxava um reboque com a moto aquática, quando o equipamento começou a balançar. Ele perdeu o controle da direção e o conjunto tombou às margens da rodovia, em meio a uma plantação de café.
Além do motorista, outras três pessoas estavam no interior do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca foram acionadas para atender à ocorrência e prestar socorro às vítimas.
Segundo a ocorrência, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves.
O condutor, que se recusou a realizar o teste do bafômetro, foi levado ao pronto-socorro municipal para atendimento. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.