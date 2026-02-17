17 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
CRISTAIS PAULISTA

Caminhonete com moto aquática perde o controle e tomba em rodovia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Conseg Cristais Paulista
Caminhonete com moto aquática tombada na rodovia vicinal Manoel Carrijo, entre Cristais Paulista e Águas Quentes
Uma caminhonete com um reboque que transportava uma moto aquática tombou na madrugada desta terça-feira, 17, em uma curva da rodovia vicinal Manoel Carrijo, na altura do km 4, no trecho entre Cristais Paulista e Águas Quentes.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que conduzia a caminhonete, que puxava um reboque com a moto aquática, quando o equipamento começou a balançar. Ele perdeu o controle da direção e o conjunto tombou às margens da rodovia, em meio a uma plantação de café.

Além do motorista, outras três pessoas estavam no interior do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca foram acionadas para atender à ocorrência e prestar socorro às vítimas.

Segundo a ocorrência, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves.

O condutor, que se recusou a realizar o teste do bafômetro, foi levado ao pronto-socorro municipal para atendimento. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

Comentários

