17 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 17, em Franca:

Nome: Pedro Carlos Ferreira Pereira

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 10h

Nome: Ana Carolina Oliveira Faria

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Memorial Nova Franca, sala 3
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 14h

Nome: Jesuina Maria de Oliveira

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Velório: Direto
  • Sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval (MG)
  • Horário previsto: Às 14h

Nome: Rubens Trindade

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Memorial Nova Franca, sala 4
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários