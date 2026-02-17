Veja o obituário desta terça-feira, 17, em Franca:
Nome: Pedro Carlos Ferreira Pereira
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 10h
Nome: Ana Carolina Oliveira Faria
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Memorial Nova Franca, sala 3
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 14h
Nome: Jesuina Maria de Oliveira
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Velório: Direto
- Sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval (MG)
- Horário previsto: Às 14h
Nome: Rubens Trindade
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 16h
