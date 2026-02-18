18 de fevereiro de 2026
MAUS-TRATOS

Homem agride mula para entrar com animal em bar; VEJA VÍDEO

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Homem foi filmado golpeando mula no rosto para entrar em bar
Homem foi filmado golpeando mula no rosto para entrar em bar

Um caso de maus-tratos a animais ocorrido na noite de domingo, 15, repercutiu após um vídeo ganhar as redes sociais. Nele, um homem acerta golpes com um chicote em uma mula, inclusive no rosto, em Ribeirão Corrente.

No registro, o homem monta a mula e tenta fazer com que ela entre em um bar. Ele tem em mãos um chicote e desfere golpes no corpo do animal, inclusive na cabeça.

Quando a mula adentrou o estabelecimento, as pessoas ao redor reagiram comemorando.

Segundo relatos, o homem montado na mula trabalha em um posto de combustíveis na cidade, além de trabalhar com hipismo.

