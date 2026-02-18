Um caso de maus-tratos a animais ocorrido na noite de domingo, 15, repercutiu após um vídeo ganhar as redes sociais. Nele, um homem acerta golpes com um chicote em uma mula, inclusive no rosto, em Ribeirão Corrente.

No registro, o homem monta a mula e tenta fazer com que ela entre em um bar. Ele tem em mãos um chicote e desfere golpes no corpo do animal, inclusive na cabeça.

Quando a mula adentrou o estabelecimento, as pessoas ao redor reagiram comemorando.