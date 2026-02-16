Após vencer as duas últimas partidas pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o técnico Helinho Garcia aproveitou para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. O técnico do Sesi Franca esteve neste domingo, 15, na Marquês do Sapucaí para acompanhar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial da cidade Maravilhosa.

Antes de viajar para um período de descanso, o treinador da equipe francana venceu o Minas e o Cruzeiro, no sábado, 14, pela competição nacional. Com as duas vitórias, a equipe chegou a vice-liderança do campeonato nacional com 5 derrotas, uma a mais que o líder Flamengo.

Nos camarotes da Sapucaí, Helinho e sua família encontraram várias personalidades do meio esportivo e artístico. Um deles foi o astro do vôlei Bruno Rezende, filho do técnico Bernardinho. Helinho fez questão de postar o encontro em suas redes sociais. “Bom demais encontrá-lo”, escreveu.