Morreu nesta segunda-feira, 15, aos 105 anos, Kimie Kondo, uma das pioneiras da imigração japonesa na região e referência de trabalho e dedicação à família em Cristais Paulista.

Nascida em 15 de outubro de 1920, no Japão, Kimie chegou ao Brasil em 1935, acompanhada do marido, Sadame Kondo, e do filho Masumi Kondo. A família estabeleceu-se inicialmente em São Simão, próximo a Cravinhos, na região de Ribeirão Preto.

Com espírito empreendedor e perseverança, ao longo dos anos, conseguiu adquirir uma pequena propriedade rural em Cafeara, no Paraná, onde residiu até meados da década de 1970. No Brasil, além de Masumi, teve mais seis filhos: Mário, Tomio, Tadashi, Regina, Ovídio e Shigueru.