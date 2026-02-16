Morreu nesta segunda-feira, 15, aos 105 anos, Kimie Kondo, uma das pioneiras da imigração japonesa na região e referência de trabalho e dedicação à família em Cristais Paulista.
Nascida em 15 de outubro de 1920, no Japão, Kimie chegou ao Brasil em 1935, acompanhada do marido, Sadame Kondo, e do filho Masumi Kondo. A família estabeleceu-se inicialmente em São Simão, próximo a Cravinhos, na região de Ribeirão Preto.
Com espírito empreendedor e perseverança, ao longo dos anos, conseguiu adquirir uma pequena propriedade rural em Cafeara, no Paraná, onde residiu até meados da década de 1970. No Brasil, além de Masumi, teve mais seis filhos: Mário, Tomio, Tadashi, Regina, Ovídio e Shigueru.
Em 1973, acompanhando o filho Masumi, que identificou o potencial agrícola da região da Alta Mogiana, Kimie mudou-se, juntamente com o marido, para Cristais Paulista. Desde então, passou a viver no município, participando ativamente das atividades rurais da família.
Ao longo da vida, contribuiu no cultivo de café, uva, abacate, mamão, maçã, cebola e alho, sempre demonstrando dedicação, disciplina e amor pelo trabalho no campo. Sua trajetória foi marcada pela simplicidade, força e compromisso com o bem-estar dos familiares.
Kimie Kondo deixa filhos, netos e bisnetos, além de um legado de valores como honestidade, perseverança e união familiar. Entre os descendentes, está o ex-prefeito de Cristais Hélio Kondo, neto de Kimie.
A causa da morte não foi divulgada.
O velório ocorreu no Velório Municipal de Cristais Paulista, nesta segunda-feira, das 8h às 16h. O sepultamento foi realizado em seguida, às 16h, no Cemitério Municipal da cidade.
