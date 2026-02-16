Veja o obituário desta segunda, 16, em Franca:

Nome: Rubens Cesar Ferreira Rodrigues

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Santo Agostinho

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Teresa Cândido de Castro

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h