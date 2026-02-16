16 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda, 16, em Franca:

Nome: Rubens Cesar Ferreira Rodrigues
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Teresa Cândido de Castro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nadir de Oliveira Moraes Souza
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: José Faleiros
Idade: 86 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Donizetti Patrício da Silva
Idade: 63 anos
Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

