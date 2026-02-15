A escola Acadêmicos do Samba conquistou o título do Carnaval 2026 em Batatais e encerrou um jejum de 37 anos sem vencer a competição. A apuração aconteceu neste domingo, 15, no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves, após os desfiles realizados na noite de sábado, 14.

Com 268,2 pontos, a Acadêmicos do Samba obteve a maior pontuação entre as quatro escolas participantes. O último título da agremiação havia sido em 1989. Agora, a escola soma quatro conquistas em sua história: 1982, 1985, 1989 e 2026.

Enredo exaltou ancestralidade e força feminina

A escola levou para a avenida o enredo “No Xirê das Yabás! Preto Velho cultua as mães negras ancestrais”, que destacou a espiritualidade e a importância das mulheres negras ancestrais na formação cultural brasileira. O desfile foi marcado por alegorias de grande porte, fantasias detalhadas e evolução elogiada pelo público que lotou as arquibancadas.