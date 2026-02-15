A escola Acadêmicos do Samba conquistou o título do Carnaval 2026 em Batatais e encerrou um jejum de 37 anos sem vencer a competição. A apuração aconteceu neste domingo, 15, no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves, após os desfiles realizados na noite de sábado, 14.
Com 268,2 pontos, a Acadêmicos do Samba obteve a maior pontuação entre as quatro escolas participantes. O último título da agremiação havia sido em 1989. Agora, a escola soma quatro conquistas em sua história: 1982, 1985, 1989 e 2026.
Enredo exaltou ancestralidade e força feminina
A escola levou para a avenida o enredo “No Xirê das Yabás! Preto Velho cultua as mães negras ancestrais”, que destacou a espiritualidade e a importância das mulheres negras ancestrais na formação cultural brasileira. O desfile foi marcado por alegorias de grande porte, fantasias detalhadas e evolução elogiada pelo público que lotou as arquibancadas.
Segundo a organização, o conjunto da apresentação evidenciou meses de preparação e buscou valorizar a cultura afro-brasileira e o samba como expressão de identidade e resistência.
Classificação final do Carnaval 2026
1º – Acadêmicos do Samba (268,2 pontos)
2º – Castelo (268 pontos)
3º – Unidos do Morro (267,4 pontos)
4º – Unidos da Liberdade (266,6 pontos)
Desfile das Campeãs
O tradicional Desfile das Campeãs acontece nesta segunda-feira, 16, a partir das 21h, no sambódromo. As escolas retornam à avenida na ordem inversa de classificação para encerrar oficialmente o Batatais Folia 2026.
O Carnaval foi realizado pela Prefeitura de Batatais e reuniu milhares de pessoas nas arquibancadas durante as noites de desfile, consolidando a festa como um dos principais eventos culturais da cidade.
