Veja o obituário deste domingo, 15, em Franca:
Nome: Daniela Gula Pagliaro
Idade: não informada
Funerária: Nova Franca
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Local do sepultamento: a decidir
Horário previsto do sepultamento: 12h
Nome: José Carlos Ferreira
Idade: 59 anos
Funerária: Francana
Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 1
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Nadir de Oliveira Moraes Souza
Idade: não informada
Funerária: Nova Franca
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Local do sepultamento: Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Eduardo Henrique Souza da Cruz
Idade: 26 anos
Funerária: Tedesco
Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 2
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
