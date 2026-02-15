Veja o obituário deste domingo, 15, em Franca:

Nome: Daniela Gula Pagliaro

Idade: não informada

Funerária: Nova Franca

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Local do sepultamento: a decidir

Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: José Carlos Ferreira

Idade: 59 anos

Funerária: Francana

Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 1

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h