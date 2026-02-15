No Carnaval tem gente que sai “só para dar uma passada no bloquinho” e volta com o braço imobilizado, o joelho estourado... E uma pergunta que ninguém responde direito: isso pode virar benefício do INSS?

Pode. E, infelizmente, boa parte das pessoas só descobre quando já perdeu tempo, documento e, às vezes, até a chance de pedir do jeito certo.

Queda em calçada irregular, tombo em escada, atropelamento na volta para casa, briga, corte, fratura, trauma na cabeça. Em poucos dias, o Carnaval concentra o que o resto do ano espalha: aglomeração, álcool, descuido e acidente. E quando a dor baixa, começa a conta: remédio, exame, fisioterapia, dias sem trabalhar. Para quem é autônomo, então, o prejuízo vem dobrado.