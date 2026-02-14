Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde deste sábado, 14, após uma colisão traseira na rodovia Ronan Rocha, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca.
Segundo as primeiras informações, o motociclista bateu na traseira de um carro, com o impacto caiu e, em seguida, foi atropelado por outro veículo que seguia o mesmo sentido, Patrocínio Paulista a Franca.
O motociclista morreu na hora. Uma faixa da pista está interditada e a Polícia Militar Rodoviária está no local.
Este texto está em atualização
