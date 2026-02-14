14 de fevereiro de 2026
URGENTE

Motociclista morre em acidente na Ronan Rocha, em Franca

da Redação
Tempo de leitura: < 1 min
Polícia Militar Rodoviária está no local
Polícia Militar Rodoviária está no local

Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde deste sábado, 14, após uma colisão traseira na rodovia Ronan Rocha, próximo à alça de acesso do Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca.

Segundo as primeiras informações, o motociclista bateu na traseira de um carro, com o impacto caiu e, em seguida, foi atropelado por outro veículo que seguia o mesmo sentido, Patrocínio Paulista a Franca.

O motociclista morreu na hora. Uma faixa da pista está interditada e a Polícia Militar Rodoviária está no local.

Este texto está em atualização

